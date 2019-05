«Si Sánchez es presta al diàleg no hi ha d'haver cap problema perquè nosaltres som on érem»

«Si ell [Sánchez] es presta al diàleg no hi ha d'haver cap problema perquè ens trobarà on érem abans de la manifestació de Colón, que tant el va espantar». Mirella Cortès va viure una jornada «molt emocionant», assegura, però no va perdre l'oportunitat de situar el conflicte entre govern central i Catalunya sobre el tauler de joc. Veterana en política, menys en política al Senat, assumeix el rol que ja tenia en els darrers mesos de portaveu del grup d'ERC al Senat. Ella que és senadora per designació parlamentària, com ho era José Montilla i no ho ha pogut ser Miquel Iceta, té clar que aquest és el seu paper ara i en els propers mesos, més enllà que hi hagi decisions que puguin suposar la suspensió de funcions de senador de Raül Romeva. Si així fos, ella deixaria de ser senadora per designaciól i ocuparia el lloc de Romeva, ja que era la seva substituta a les llistes de senadors de les darreres eleccions.

És un política que se sap moure quan el rival s'endureix i ahir va haver de fer mans i mànigues des de primera hora amb la policia, els lletrats del Senat i el mateix nou president perquè Romeva tingués 7 minuts de reunió amb el seu grup, i un apart al lavabo amb la seva dona. Cortès va recordar-los que s'estan vulnerant drets personals i polítics als presos.