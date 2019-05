Troben al Prat el cadàver d'una dona que podria ser el de Janet Jumillas

El cadàver d'una dona que podria ser el de la desapareguda Janet Jumillas va ser trobat ahir en un magatzem del Prat de Llobregat, segons van explicar a l'ACN fonts pròximes al cas. Els Mossos d'Esquadra, de la seva banda, van confirmar la troballa, però van indicar que el cadàver està sense identificar i que s'espera els resultats de l'autòpsia.

El 9 de maig passat, un jutjat de Cornellà de Llobregat va ordenar presó provisional per un delicte d'homicidi amb ocultació de cadàver per a un dels dos detinguts relacionats amb la desaparició en aquest municipi de la veïna de Viladecans el 13 de març passat. L'altre investigat va quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars per un possible delicte d'encobriment. Els Mossos d'Esquadra van citar a declarar el principal sospitós de la mort de la desapareguda una setmana després que la família hagués perdut el rastre de la dona. Els investigadors havien constatat que l'home, de 32 anys i veí de Cornellà, havia mantingut contacte amb ella el dia de la desaparició.