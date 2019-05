La UE fa l'últim pas per prohibir els plàstics d'un sol ús a partir del 2021

La Unió Europea va fer ahir l'últim pas per aprovar la normativa que prohibirà a partir de 2021 els articles de plàstic d'usar i tirar més populars, com ara plats, coberts, palletes per beure, bastonets de cotó i envasos de poliestirè per a aliments, amb l'objectiu de reduir el seu impacte en el medi ambient. Els governs del bloc comunitari han donat llum verd a nivell d'ambaixadors a aquesta legislació, que ja va obtenir el vistiplau del Parlament Europeu a final de març.

Aquests plàstics, segons càlculs de la Unió Europea, representen prop del 70% de les deixalles plàstiques que contaminen les aigües i les platges del territori comunitari i l'objectiu de la mesura és erradicar l'ús d'articles de plàstic per als quals ja existeixen alternatives en materials que no danyen l'entorn.

A la llista proposada per la Comissió Europea, que inclou bastonets plats i coberts, gots i palletes per a beure, es van afegir per exigència del Parlament Europeu els envasos en poliestirè per a menjar ràpid. Entre els articles que no podran usar-se en el bloc comunitari d'aquí a poc més de dos anys, figuren també els productes en plàstic oxodegradable, considerats especialment nocius per al medi ambient perquè contenen additius que no desapareixen del tot i afecten negativament el procés de reciclatge. A més del llistat d'articles que estaran vetats, la UE vol que els Estats membres prenguin «les mesures necessàries» per reduir de manera significativa el consum d'altres productes, com els recipients de plàstic (uns altres que poliestirè) de menjar ràpid que no necessita preparació posterior a la compra i les tapes per a begudes. També es preveuen objectius vinculants perquè els Estats membres prenguin les mesures necessàries perquè en 2030 almenys el 30 per cent dels materials de les ampolles de plàstic siguin reciclables.

En el cas d'altres elements per als quals no existeixen de moment alternatives millors al plàstic, la Unió Europea aposta per incentivar el seu reciclatge, per exemple pel que fa als aparells de pesca, per a assegurar que no són llançats per la broda en alta mar, sinó que la flota torna a terra amb ells i els recicla.

L'objectiu és reduir a la meitat els desaprofitaments d'aquests productes amb l'objectiu d'evitar danys sobre el medi ambient que suposarien uns costos de 230.000 milions d'euros el 2030 i l'emissió de 3,4 milions de tones equivalents de diòxid de carboni (CO2) aquest mateix any.