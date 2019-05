Acaba la fase de testimonis al Suprem, on han declarat fins a 422 persones

Acaba la fase de testimonis al Suprem, on han declarat fins a 422 persones Reuters

Un total de 422 persones han declarat com a testimonis al judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Aquest dijous han acabat els últims testimonis que estaven citats per les defenses. Aquesta fase ha estat la més extensa. Va començar el 27 de febrer –després de les declaracions dels acusats- i el tribunal va decidir situar els primers els testimonis amb més pes polític. Entre d'altres, han passat per davant del Tribunal l'expresident espanyol, Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, els exministres Cristóbal Montoro i Juan Ignacio Zoido, l'expresident de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Íñigo Urkullu, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès o el president del Parlament, Roger Torrent, entre d'altres. També els màxims responsables de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos, i el coordinador de l'operatiu policial de l'1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos. O nombrosos ciutadans que van estar el 20-S o l'1-O i funcionaris de la Generalitat. En total, el judici ha dedicat 13 setmanes a aquesta fase.