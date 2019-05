Els aldarulls pels resultats electorals a Indonèsia causen 6 morts i 200 ferits

Sis persones van morir i 200 van resultar ferides en els disturbis que es van produir a Jakarta després dels resultats oficials de les eleccions, que han donat com a guanyador el president, Joko Widodo. «Uns 200 ferits van ser traslladats a cinc hospitals», va explicar el governador de la capital, Anies Baswedan. «El nombre de persones mortes és de sis», va afegir, i va assenyalar que als hospitals estan investigant per determinar les causes de la mort. A més, la policia d'Indonèsia va detenir almenys 20 persones acusades de provocar disturbis a la capital.