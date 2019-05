Un avió aterra d'emergència al Prat per una falsa amenaça de bomba

Un avió de la companyia Vueling que es dirigia a Eivissa ha aterrat aquest migdia a l'aeroport del Prat per una falsa amenaça de bomba. Després de desallotjar el passatge, les forces de seguretat de l'Estat han comprovat que efectivament no hi havia cap explosiu a l'avió. L'aeroport Charles de Gaulle de París havia advertit d'una possible amenaça de bomba. El capità, seguint els procediments de seguretat, ha decidit aterrar a Barcelona. La tripulació i els passatgers es troben segurs.