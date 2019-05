Batet ajorna fins demà la decisió sobre la suspensió dels presos i demana un informe als serveis jurídics

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha demanat aquest dijous als lletrats de la cambra que elaborin un informe sobre la possible suspensió d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull com a diputats de la cambra baixa. Ho ha fet després de reunir per primera vegada la Mesa sota la seva presidència, en una jornada on el PP, Cs i Vox li han demanat que suspengués automàticament els presos. La presidenta del Congrés ha convocat una nova reunió de la Mesa per a aquest divendres a les 12.30 h. Al llarg del dia ha obtingut el suport dels seus excompanys d'executiu, la vicepresidenta Carmen Calvo i el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE José Luís Ábalos, que han expressat el seu convenciment que la presidenta actuarà d'acord a criteris jurídics quan pertoqui. La petició de l'informe podria situar la decisió sobre la possible suspensió dels presos més enllà d'aquest diumenge.

Batet ha demanat l'informe dels serveis jurídics de la cambra després que el Tribunal Suprem li ha tornat la pilota i li ha negat l'informe que la presidenta del Congrés li havia demanat aquest dimecres sobre l'aplicació de l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim), el que el jutge Llarena va utilitzar per suspendre els diputats al Parlament de Catalunya. La presidenta del Congrés va apuntar aquest dimecres que al seu entendre havia de ser "l'òrgan jurisdiccional", en referència al Suprem, qui adoptés la decisió sobre la suspensió.

Però el president de la Sala Penal, Manuel Marchena, li ha respost reiterant que la via per a una possible suspensió dels presos hauria de venir per l'aplicació de l'article 21.2 del Reglament del Congrés, que estableix que un cop rebut un suplicatori de la Justícia es pot suspendre diputats que es trobin en situació de presó preventiva. Marchena situa d'aquesta manera la decisió a la Mesa del Congrés. La qüestió, però, és que el Suprem no ha enviat cap suplicatori, ni ho preveu fer a les acaballes del judici oral.

Mentrestant Batet ha rebut aquest dijous les pressions de les tres formacions de la dreta. PP, Cs i Vox li han demanat que suspengui immediatament els presos per evitar –han apuntat- la "vergonya" que van percebre el passat dimarts durant la sessió constituent del Congrés. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, fins i tot l'ha amenaçada amb promoure una reprovació i denunciar-a davant la Justícia per suposats delictes de prevaricació i desobediència.

La suspensió, però, no compta amb el suport de Podem, que ja ha advertit que fa una lectura garantista del Reglament en relació als drets dels diputats que han estat elegits pels ciutadans. Si el PSOE es decanta per la suspensió, la posició de Podem podria portar els socialistes a trencar la majoria progressista de la Mesa tot just començada la legislatura i votar amb PP i Cs per primera vegada a l'òrgan de govern de la cambra.