Corea del Nord rebutja les crítiques de Joe Biden al líder Kim Jong-un

Els mitjans estatals de Corea del Nord van criticar ahir l'exvicepresident dels Estats Units i candidat demòcrata a la Presidència del 2020, Joe Biden, per criticar el líder nord-coreà, Kim Jong-un, i van qualificar-lo de «mancat de qualitat elemental com a ésser humà». La crítica contrasta amb les referències de Corea del Nord a la bona relació entre Kim i el president dels Estats Units, Donald Trump. Kim va assenyalar a l'abril que la seva relació personal amb Trump encara era bona, tot i que la seva segona cimera, celebrada al febrer a Hanoi, acabés sense acord. «Mai no perdonarem ningú que s'atreveixi a provocar el lideratge suprem de Corea del Nord», van subratllar els mitjans.