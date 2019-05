Dipositen els 2,1 milions d'euros que faltaven de la fiança dels processats per malversació de l'1-O

Els 2,1 milions d'euros que faltaven de la fiança que el jutjat d'instrucció número 13 havia imposat als 17 processats per malversació per l'1-O s'han dipositat aquest dijous procedents de la Caixa de Solidaritat i altres orígens. L'entitat n'ha informat a través de Twitter, agraint les aportacions solidàries que ha fet gent anònima, els partits independentistes i els propis processats, que han posat a disposició l'embargament de finques de la seva propietat, en concret tres. També ha fet una important aportació l'Associació Catalana de Drets Civils, formada pels familiars dels polítics empresonats i exiliats. El jutjat va començar fa dos dies a embargar els comptes dels encausats per malversació perquè no s'havia arribat a la xifra dels 5,8 milions d'euros imposats de fiança que havia marcat la jutgessa i que els processats consideraven que se superposava a la imposada pel Suprem.

La Caixa de Solidaritat subratlla que s'ha resolt el problema "momentàniament", però continuen necessitant diners per aixecar els embargaments de les finques, que sumen uns 700.000 euros.

En declaracions a l'ACN, Ramon Setó, un dels advocats defensors, ha explicat que l'embargament dels béns per part del jutjat els va agafar per "sorpresa" i que la Caixa de Solidaritat va continuar recaptant fons en metàl·lic. Setó espera que les aportacions continuïn per poder aixecar els embargaments de les finques.