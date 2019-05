Dol en la política i el món de la ciència per la mort del divulgador Eduard Punset

Eduard Punset, divulgador científic de curiositat inabastable, va morir ahir als 82 anys d'edat a Barcelona, després que el 2007 se li diagnostiqués càncer de pulmó, de manera que ha arribat la fi física també per a l'home que afirmava que l'ésser humà arribarà aviat a la immortatlitat i que la seva mort no estava demostrada.

Punset va ser al llarg de la vida jurista, economista, polític, periodista i escriptor, a més d'un divulgador científic molt popular pel programa Redes de TVE (del 1996 al 2014). Les xarxes socials van omplir-se de mostres de condol i comentaris sobre aspectes d'un científic que es va dedicar a la divulgació del coneixement basant-se en la seva insaciable curiositat i el seu etern optimisme.

Nascut a Barcelona el 20 de novembre del 1936, Punset era fill d'un metge rural que va exercir a Cistella, localitat empordanesa on va viure de petit, fins que es va traslladar a Madrid, on es va llicenciar en Dret a la Universitat Complutense, per estudiar després Ciències Econòmiques a Londres i París.

Va militar en el Partit Comunista els anys 50 i a partir del 1958 va residir una dècada a França, Suïssa i Anglaterra. El 1962 va ser redactor de la BBC i director econòmic de The Economist a Londres. El 1969 va ingressar com a economista al Fons Monetari Internacional (FMI).

De retorn a Espanya, es va incorporar el 1973 al Banco Hispano Americano com a sotsdirector general de Planificació i Estudis Econòmics i Financers i, entre el 1977 i el 1978, va ser secretari general tècnic del ministeri d'Indústria i Energia. A final del 1979 va entrar al Govern de la Generalitat provisional de Tarradellas com a conseller d'Economia i Finances.

En les primeres eleccions autonòmiques, del 1980, va ser elegit diputat per Centristes de Catalunya UCD i posteriorment va entrar en l'últim Govern d'Adolfo Suárez com a ministre sense cartera de Relacions amb les Comunitats Europees (1980-1981).

El 1982 va abandonar UCD i va ser elegit diputat independent per les llistes de Convergència i Unió (CiU) a les eleccions generals fins a la seva renúncia, el 1983.

Elegit el 1984 president del Cercle Català de Madrid, el 17 d'abril de 1985 va ingressar al Centre Democràtic i Social (CDs) d'Adolfo Suárez.

El 1987 va ser elegit eurodiputat pels CD i reelegit el 1989. Va conservar el seu escó a l'Europarlament fins al 1994.

Va ser després d'aquesta etapa marcada per l'activitat econòmica i política quan Eduard Punset va guanyar molta popularitat com a divulgador científic, especialment com a director i presentador del programa Redes, emès per la 2 de Televisió Espanyola des del 1996 fins al 2014.

També va exercir com a professor de Ciència, Tecnologia i Societat a la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià i va escriure nombrosos llibres de temàtica política, social, científica o d'intel·ligència emocional.