El govern espanyol confia que Batet «farà el que hagi de fer quan ho hagi de fer» respecte a la suspensió dels presos

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, s'ha mostrat convençuda aquest dijous que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, "farà el que hagi de fer quan ho hagi de fer" respecte a la suspensió dels presos. "Prendrà la decisió quan correspongui", ha dit en unes declaracions a Màlaga on ha insistit que l'executiu espanyol està "absolutament confiat" en la "solvència i la bona feina de la presidenta Batet".

"Estem davant d'una situació que no pot alterar les regles de treball ni de comportament d'aquesta legislatura", ha dit. En tot cas ha insistit que és "obvi" que Junqueras, Sànchez, Rull i Turull estan en presó preventiva i "imputats per delictes importants" i que "el reglament del Congrés té una previsió clara respecte a quan un diputat està en una situació processal com aquesta". El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha afirmat que Batet "resoldrà en funció dels serveis jurídics i de l'informe que li remetin.