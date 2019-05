JxCat designarà Sànchez com a representant a la ronda de contactes del rei

JxCat preveu designar el diputat Jordi Sànchez com a representant de la formació a la ronda de contactes que el rei Felip VI haurà de fer per precepte constitucional abans de proposar al Congrés un candidat a la presidència del Govern espanyol, segons van apuntar ahir fonts de la formació. Fonts d'ERC van apuntar que la formació encara no ha adoptat una decisió sobre aquesta qüestió, però es decanten, de moment, per seguir la tradició de fa dues legislatures i no enviar representant a la Zarzuela.

La ronda de contactes del rei amb els representants que designin els grups del Congrés és d'obligat compliment abans d'una investidura. L'article 99 de la Constitució estableix que «després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i en la resta de supòsits constitucionals en què procedeixi, el rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la presidència del Govern».

D'altra banda, el Tribunal Constitucional va admetre ahir el recurs d'empara de Sànchez contra una de les sancions que li van imposar per ús electoral del seu telèfon mòbil a la presó.

La sentència confirma l'acord de l'1 de febrer del 2018 de la Comissió Disciplinària del centre penitenciari de Madrid V (Soto del Real), que li va imposar una sanció de trenta dies de privació de passejos i actes recreatius comuns. Sànchez va ser sancionat per fer enregistraments amb fins electorals amb el mòbil.