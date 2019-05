Un menor mor per una descàrrega en una torre elèctrica a la Selva del Camp

Un nen va morir ahir al matí per una descàrrega en una torre elèctrica de la Selva del Camp. Segons fonts municipals, el menor d'edat va enfilar-se a la torre per circumstàncies que es desconeixen. La torre és en una zona boscosa, just arran d'un petit barranc, a escassos metres de l'IES Joan Puig i Ferreter, on estudiava el nen, d'uns 13 anys d'edat. L'avís van donar-lo uns alumnes en veure guspires i alguna cosa que queia de la torre elèctrica, i que, tot seguit, s'hi declarava un petit incendi de vegetació. L'Ajuntament de la Selva va declarar una jornada de dol i va suspendre els actes d'ahir i d'avui.