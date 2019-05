El PP demana a la Fiscalia que actuï contra els diputats presos per «gravar vídeos» al Congrés

El PP ha presentat un escrit a la fiscalia en què li demana que actuï per un suposat «incompliment de les instruccions judicials» per part dels presos independentistes en fer-se vídeos i fotografies durant la constitució del Congrés i el dia previ, en recollir les credencials, tot i la prohibició per fer rodes de premsa de campanya.

Durant una visita a Barcelona, el líder del PP a l'Estat, Pablo Casado, també va posar en dubte que els independentistes siguin parlamentaris de ple dret perquè les fórmules de promesa del càr-rec que van utilitzar –per la república catalana, com a pres polític i per l'1 d'octubre– no són vàlides i, per tant, no haurien passat de ser diputats electes. De fet, fonts del partit van informar que el mateix dia de la constitució de les Corts ja van presentar un escrit a la Mesa per revisar un a un els juraments fets per veure si són vàlids. El líder del PP ja va avançar que els presos haurien de ser suspesos amb immediatesa.

Casado també va insistir en una suposada «estratègia oculta» del PSOE i els independentistes per «pactar escons a la investidura a canvi d'indults». El líder popular va referir-se a la conversa durant la sessió constitutiva entre el president en funcions, Pedro Sánchez, i el president d'ERC i diputat al Congrés, Oriol Junqueras, en la qual, segons Casado, Junqueras va demanar de parlar a Sánchez i aquest li va dir que «no es preocupés».