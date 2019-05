La presidenta es reuneix amb Felip VI per preparar la ronda de contactes

Batet va comparèixer ahir en roda de premsa al Congrés després de la reunió que va mantenir amb el rei Felip VI durant 40 minuts a la Zarzuela i que es repetirà la setmana que ve per preparar ja la ronda de contactes del monarca amb els grups parlamentaris per a la proposta d'un candidat a la investidura com a president espanyol. Felip VI va donar l'enhorabona a Batet pel seu nomenament després que ahir ho fes telefònicament.