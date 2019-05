El Suprem torna la pilota a Batet i reitera que la suspensió dels diputats presos correspon al Congrés

El president de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha tornat la pilota a la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, sobre la suspensió dels diputats presos. En un ofici, assenyala que la "necessitat de limitar-se a reiterar" el que ja van comunicar al Congrés en una interlocutòria que li va notificar el 14 de maig.

En aquella resolució, els magistrats apuntaven el camí a seguir per suspendre els diputats presos i esmentaven l'article 21 del reglament de la cambra baixa, que preveu la suspensió de diputats que estan empresonats. A més, diu que és "inviable" elaborar l'informe que els sol·licitava Batet, que volia que el tribunal fes aclariments sobre si es podia suspendre els diputats empresonats a través de la via del 384 bis. Es tracta del mateix article de la Llei d'Enjudiciament Judicial que va fer servir el magistrat instructor Pablo Llarena el juliol per suspendre els diputats al Parlament.

La presidenta del Congrés va enviar l'escrit al Suprem a títol individual i abans de reunir la Mesa per primera vegada. L'escrit va arribar al tribunal dimecres al matí i, vint-i-quatre hores més tard, el tribunal l'ha contestant tornant a Batet la decisió sobre la suspensió dels diputats presos.

Batet argumentava dimecres que creia que estava "força clar que la funció jurisdiccional correspon al Poder Judicial, que és qui ha determinat fins ara en quina situació queden les persones que estan en presó preventiva".



L'informe, "inviable"



A més, demanava un informe al Suprem sobre la possible aplicació als presos de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal que el jutge Llarena va fer servir per suspendre els diputats al Parlament el juliol passat. Sobre la petició d'aquest informe, el tribunal diu que la "configuració constitucional del Tribunal Suprem" el fa "inviable".



Els magistrats reiteren que ha de suspendre el Congrés



El tribunal, però, s'ha limitat a tornar-li la decisió a Batet i a indicar-li que "reitera" en allò que ja li va dir el passat 14 de maig. Va ser en una interlocutòria on denegava la llibertat dels diputats presos i també denegava la necessitat de tramitar el suplicatori. En aquella resolució, el tribunal ja es referia al reglament de la cambra baixa i apuntava que l'article 21 preveia la suspensió de diputats empresonats. Per això, el tribunal remarca que ja va "raonar" el seu posicionament en aquella interlocutòria i es "limita" a "reiterar" el que ja va exposar.

L'article 21.2 del reglament del Congrés estableix la suspensió de funcions quan s'ha tramitat el suplicatori, amb interlocutòria ferma de processament i el diputat està en presó preventiva.



"La causa penal seguirà el seu curs"



En el breu ofici que signa Marchena, el tribunal exposa la seva intenció de seguir endavant amb el procediment contra els líders independentistes tot i les peticions que li fa la presidenta de la Mesa. "La causa penal seguirà el seu curs i és missió d'aquesta Sala salvaguardar els fins del procés", sentencia Marchena en l'ofici, que acaba amb una frase dirigida a Batet: "Rebi el testimoni de la meva més alta consideració personal".

El president de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha signat un ofici en nom del magistrats del tribunal que es farà arribar a la presidenta del Congrés a través del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.



La petició de la fiscalia, pendent



El tribunal té sobre la taula una altra petició que dimecres li va fer la Fiscalia del Tribunal Suprem, que també –igual que Batet- considera que ha de ser el tribunal qui prengui la iniciativa per suspendre els presos. El ministeri públic ha remès un escrit a la Sala Penal per demanar-li que comuniqui a la Mesa del Congrés i el Senat "l'aplicació immediata" de l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim) per suspendre Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.

Considera que el Suprem ha de prendre la iniciativa i instar les cambres a aplicar aquest precepte legal. Aquest és el procediment que es va seguir el juliol passat quan el jutge instructor, Pablo Llarena, va demanar al Parlament que suspengués els diputats en presó preventiva i processats per rebel·lió (en base a l'article 384bis) i que havien estat escollits el 21 de desembre de 2017.