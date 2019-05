El tribunal confirma la multa a Baños i Reguant per negar-se a respondre a Vox

El tribunal de l'1-O ha rebutjat els recursos presentats pels exdiputats de la CUP Antonio Baños i Eulàlia Reguant per haver-se negat a respondre a l'acusació popular exercida per Vox, que els havia citat a declarar com a testimonis al judici que se celebra al Tribunal Suprem. La sala confirma així la multa de 2.500 euros per a cadascun d'ells. A més, el tribunal també ha acordat que s'investigui els dos exdiputats i ha remès el cas al jutjat de guàrdia de Madrid per depurar possibles "responsabilitat penals". Contra aquesta decisió es pot presentar un recurs d'alçada davant de la sala de govern del Suprem en un termini de 5 dies.

El tribunal va citar Baños i Reguant el passat 27 de febrer a petició de Vox, però a l'inici de l'interrogatori –que havia de començar l'acusació popular- ja van avisar que es negaven a respondre les seves preguntes. Tot i que el president del tribunal, Manuel Marchena, els va avisar que, com a testimonis, estaven obligats a respondre, van mantenir la seva posició.

La sala els va imposar una multa de 2.500 euros a cadascun i Reguant i Baños van presentar un recurs al Suprem al·legant "objecció de consciència".

Per al tribunal, "no pot legitimar-se a un testimoni privat al tribunal (i eventualment a les defenses) de la seva declaració per divergències ideològiques o polítiques, per profundes que siguin, amb una de les parts". I també rebutja que Baños demanés al tribunal fes d'intermediari per no respondre directament a Vox: "No és factible a la vista d'aquesta infundada negativa reformatejar el modus ordinari i legal de l'interrogatori directe i imposar al tribunal altres fórmules que l'involucressin com a extravagant intermediari, posant-lo al servei d'un escrúpol que no té suport legal".

El dia següent del dia de la citació, la CUP ja va anunciar que la caixa de resistència de la formació i d'Alerta Solidària va recaptar 25.000 euros en aportacions solidàries per sufragar les despeses judicials i les multes imposades pel Suprem a Reguant i Baños.