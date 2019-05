Els 17 processats per malversació l'1-O completen la fiança de 5,8 milions

Els 17 processats per malversació per l'1-O van dipositar ahir al jutjat els diners i les propietats en aval que faltaven per completar la fiança de 5,8 milions d'euros que els va imposar la jutgessa de Barcelona, després que el jutjat comencés aquesta setmana a bloquejar-los els seus comptes cor-rents.

Segons van informar a Efe fonts de les defenses, els processats per malversació han pogut aportar en les últimes hores els diners i propietats en aval suficients per cobrir els 1,6 milions que encara faltaven per completar de la fiança de 5,8 milions exigida per la jutgessa que investiga els preparatius de l'1-O.

ERC ha aportat 702.000 euros, l'Associació Catalana per als drets civils, 100.000 euros, i la Caixa de Solidaritat 75.000 euros, després de la crida de partits i entitats sobiranistes arran que el jutjat comencés a bloquejar els comptes corrents dels processats per malversació.