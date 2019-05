El jutge confirma la multa a Baños i Reguant per no respondre a Vox

El jutge confirma la multa a Baños i Reguant per no respondre a Vox

El tribunal de l'1-O va rebutjar ahir els recursos presentats pels exdiputats de la CUP Antonio Baños i Eulàlia Reguant per haver-se negat a respondre a l'acusació popular exercida per Vox, que els havia citat a declarar com a testimonis al judici que se celebra al Tribunal Suprem.

La sala confirma la multa de 2.500 euros per a cadascun d'ells. A més, el tribunal també va acordar que s'investigui els dos exdiputats i va remetre el cas al jutjat de guàrdia de Madrid per depurar possibles «responsabilitats penals». Contra aquesta decisió es pot presentar un recurs d'alçada davant de la sala de govern del Suprem en un termini de 5 dies.

El tribunal va citar Baños i Reguant el dia 27 de febrer passat a petició de Vox, però a l'inici de l'interrogatori –que havia de començar l'acusació popular- ja van avisar que es negaven a respondre les seves preguntes.