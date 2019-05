El jutjat revoca el tercer grau concedit a Oriol Pujol

El jutjat de vigilància penitenciària número 2 ha decidit estimar el recurs que havia presentat la fiscalia i revocar el tercer grau a Oriol Pujol. La resolució és executable immediatament, tot i que encara no és ferma i s'hi pot presentar recurs en contra.

La magistrada argumenta que, tenint en compte que Pujol no havia complert una quarta part de la condemna, el temps d'estudi per decidir la classificació en tercer grau no va ser suficient, ja que no va arribar ni als dos mesos. També veu rellevant el fet que el delicte el cometés un diputat del Parlament i la repercussió institucional i social que això provoca. La proposta de tercer grau havia estat elevada per decisió unànime de la Junta de Tractament de la presó de Brians 2 a la Secretaria de Mesures Penals, que l'havia ratificat.

Pujol va ingressar voluntàriament al centre penitenciari el 17 de gener per complir una condemna de dos anys i mig de presó pel cas de les ITV. Des del 29 de març podia sortir del centre durant el dia i els caps de setmana. Ara tornarà a ser un intern de segon grau i no podrà sortir de la presó.

La magistrada creu que no va transcórrer «un temps mínim d'observació» per obtenir un «coneixement adequat» de l'intern, tot i que la llei no estableix cap termini concret. Pujol va ingressar a la presó el 17 de gener i la proposta inicial de classificació en tercer grau que fa la Junta de Tractament de Brians 2 és del 14 de març. «No pot afirmar-se que s'hagi complert un període raonable d'observació que permeti a l'equip tècnic estudiar l'intern per poder obtenir-ne un adequat coneixement», manté.

Tenint en compte que Pujol no havia complert ni una quarta part de la seva condemna, la jutgessa també remarca que no va poder accedir als permisos penitenciaris, i per tant tampoc s'ha pogut «calibrar-ne l'evolució a l'exterior».

La resolució reconeix que també hi ha circumstàncies favorables a Pujol, com ara que era la primera vegada que delinquia, que va reconèixer la culpa, que va pagar la multa, que presenta un baix risc de reincidència, que el seu diagnòstic social és positiu i que està integrat familiarment, amb una feina com a agent comercial. «Però aquestes dades no poden ser determinants, perquè en els informes aportats no s'observa que s'hagi produït durant l'escàs període d'ingrés cap canvi en els dèficits determinants del seu comportament delictiu», insisteix. Tot i que els informes recullen que Pujol fa des del 19 de febrer un programa de moral i valors amb bona predisposició, la magistrada reitera que un mes no és temps «suficient» per valorar-ne els resultats.