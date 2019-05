L'informe dels lletrats avala la suspensió dels diputats presos

L'informe dels lletrats del Congrés dels Diputats avala la suspensió dels diputats presos emparant-se en l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim).

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, el sotmetrà a criteri de la Mesa que ha convocat a les 12.30 i que amb molta probabilitat decidirà la suspensió de les funcions de diputat d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. Caldrà veure si Batet sotmet l'informe a votació o bé si adopta la decisió sense demanar que els representants de les diverses formacions aixequin la mà, fet que impediria formalment el trencament de la majoria progressista en aquesta segona reunió de l'òrgan de govern del Congrés.

Els lletrats s'emparen en l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal que estableix la suspensió dels diputats que estableix que un cop sigui ferma la interlocutòria de processament i s'hagi decretat la presó provisional per un delicte relacionat amb bandes armades o individus terroristes o rebels "el processat que estigués ostentant una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici d'aquest mentre duri la situació de presó".

El Tribunal Suprem, però, va apuntar que una possible suspensió dels presos hauria de venir per l'aplicació de l'article 21.2 del Reglament del Congrés, que estableix que un cop rebut un suplicatori de la Justícia es pot suspendre diputats que es trobin en situació de presó preventiva. Marchena situava d'aquesta manera la decisió a la Mesa del Congrés. La qüestió, però, és que el Suprem no ha enviat cap suplicatori, ni ho preveu fer a les acaballes del judici oral.



El Suprem no té res a dir sobre la via proposada pels lletrats



Fonts del Suprem han puntualitzat a l'ACN que malgrat que la seva interlocutòria parlava de l'aplicació de l'article 21.2 de la Constitució, no tenen res a dir sobre la via que proposen els lletrats, que passa pel 384bis de la LECrim.

Batet va apuntar aquest dijous que amb la petició de l'informe als lletrats buscava "garantir que les decisions que s'adoptin siguin estrictament conformes a dret i amb seguretat jurídica". Es tracta, va dir que la decisió que adopti la Mesa no es pugui qualificar de "política", sinó de "jurídica".

Una possible suspensió dels presos obtindrà el suport del PP i de Cs, que aquest dijous van advertir la presidenta del Congrés que havia de suspendre de manera "immediata" Junqueras, Sànchez, Rull i Turull, i van advertir que impulsarien la reprovació de la presidenta o fins i tot accions penals contra ella si no ho feia.

Queda per veure el paper que hi fan els dos representants de l'òrbita de Podem. Tan la vicepresidenta de la Mesa, Gloria Elizo, com el secretari primer, Gerardo Pisarello, han apuntat en les últimes hores que són favorables a una interpretació garantista dels drets dels diputats, fet que podria propiciar un vot diferent del del Grup Socialista i el trencament de la majoria progressista.