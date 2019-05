Pengen un ninot amb la cara de Junqueras en un pont de Sant Vicenç dels Horts

Sant Vicenç dels Horts s'ha llevat amb un ninot amb la cara d'Oriol Junqueras penjant d'un pont de la localitat. Es tracta del poble del president d'ERC i cap de llista a les eleccions europees d'aquesta formació.

La figura, que és de roba i porta les sigles del partit republicà escrites a la panxa, duu una fotografia amb el rostre de Junqueras enganxada a la cara. A banda, els autors d'aquest acte també han escrit un missatge en castellà on s'hi pot llegir "Junqueras púdrete en la cárcel".

Diversos veïns de la localitat han denunciat els fets a través de les xarxes socials. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ha lamentat aquesta acció en un tuit en què ha recordat que aquests "són els carrers per on passen els fills de Junqueras per anar a escola".