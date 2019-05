El Regne Unit tindrà nou primer ministre a finals de juliol

La primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat aquest divendres que dimitirà com a líder del partit conservador el 7 de juny, però seguirà en el càrrec fins que el partit hagi escollit el seu relleu. Segons el calendari fet públic pel propi partit conservador, no hi haurà nou primer ministre al 10 de Downing Street fins, com a mínim, finals de juliol. És a dir, que May podria seguir en el càrrec un parell de mesos més. El procés intern del partit conservador començarà la setmana del 10 de juny, quan es tancaran les nominacions. Per ara, ja es coneixen noms de candidats com Boris Johnson, Rory Stewart, Esther McVey o Jeremy Hunt, actual ministre d'Exteriors.

Després, començaran les votacions entre els actuals diputats, fins que quedin només dos candidats, que seran els que hauran de rebre el suport final en una votació entre la militància. Tot plegat es pot allargar fins a finals de juliol, ja que el 30 de juny és la data límit per la primera ronda de vots -la que permet eliminar candidats fins que en quedin només dos-, i després els finalistes tenen temps per fer campanya i es convoca un congrés del partit on s'anuncia el nou líder i, de retruc, nou primer ministre.

El principal partit de l'oposició, el laborista, ha exigit que el nou primer ministre convoqui eleccions "immediatament" quan arribi al càrrec, una proposta que també exigeix la líder de l'SNP i primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon.