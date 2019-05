Rivera denuncia els homenatges als terroristes al poble natal de Ternera

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, acompanyat per l'eurodiputada Maite Pagazaurtundúa i el diputat Edmundo Bal, va celebrar un homenatge a les víctimes del terrorisme a Ugao-Miraballes (Biscaia), el poble natal del líder històric d'ETA Josu Ternera. «Podeu seguir amb sirenes i alarmes, perquè mai no ens fareu callar, no ens heu fet callar amb trets, no ens fareu callar amb sirenes», va afirmar dirigint-se a un grup de persones que van fer una concentració de rebuig a l'acte de Ciutadadans. Durant el seu parlament, Rivera va estripar un cartell amb la imatge de Josu Ternera quan va dir que la seva formació demana «dignitat i justícia», mentre que «algunes entitats aplaudiu, convoqueu i permeteu homenatges als terroristes i demaneu la llibertat per als que han assassinat». Rivera va instar el PSOE i el PP a sumar per impulsar una llei per «impedir homenatges a terroristes».