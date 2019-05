Fibracat llança una campanya per promoure el diàleg en la política

Fibracat, com a «primer i únic operador global de telecomunicacions en català» i amb uns valors, segons l'empresa, que es basen en el compromís amb Catalunya «com a terra de pau, de diàleg, d'acollida i de democràcia», es posa al servei dels actuals polítics catalans i espanyols «perquè encetin un diàleg, tan necessari per desencallar la crisi institucional actual», segons han explicat fonts de l'empresa en una nota difosa als mitjans de comunicació.

En aquest marc de voluntat per trobar una solució al conflicte, l'operador organitza un acte obert al públic general i a periodistes el proper dimarts dia 4 de juny, a les 12 del migdia, al Col·legi de Periodistes de Catalunya. L'acte serà conduït i moderat pel periodista Josep Puigbó i es dividirà en dues parts.

En la primera, tindrà lloc una conversa entre Joana Ortega, llicenciada en psicologia per la Universitat Abat Oliba i que va ser vicepresidenta del Govern, consellera de Governació i Relacions Institucionals, diputada al Parlament i condemnada i inhabilitada per la consulta del 9-N, i Montser-rat Nebrera, jurista i professora de Dret Constitucional a la UIC Barcelona, i que va ser diputada al Parlament de Catalunya pel PP. Nebrera i Ortega parlaran sobre quins són els elements necessaris perquè hi hagi un diàleg «directe, obert i franc» entre Catalunya i Espanya. Quan acabi la conversa, s'obrirà un breu torn de preguntes al públic.

A la segona part, tindrà lloc la posada en escena d'una acció que portarà a terme Fibracat per tal d'aconseguir que els polítics, catalans i espanyols, encetin un diàleg per tal de trobar una solució a un conflicte «que és estricament polític», segons fonts de l'empresa de telecomunicacions.

Fibracat enviarà a tots els polítics catalans i espanyols que tenen la possibilitat d'encetar un diàleg una targeta SIM 3.0, amb un número de telèfon confidencial i que portarà instal·lada l'agenda amb els números de la resta d'interlocutors.

«Crec en el diàleg com un valor democràtic. El diàleg ajuda a construir consensos i acords. És la principal eina que té la política per construir una societat millor i per enfortir les institucions. És un indicador de maduresa democràtica, el diàleg és la via diplomàtica per abordar els conflictes», va afirmar Ortega. Per la seva part, Nebrera va assegurar: «Al llarg de la meva vida no hi ha hagut ocasió en què parlar amb altres persones no hagi significat aprenentatge, reconsideració de les meves posicions personals, enriquiment intel·lectual i emocional. Fibracat ens anima a tornar-ho a fer».

Fibracat és enmig d'un procés d'expansió per convertir-se en l'operador de referència a Catalunya.