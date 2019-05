JxCat i ERC demanaran a l'òrgan presidit per Meritxell Batet que reconsideri la decisió sobre els diputats independentistes

JxCat demanarà a la mesa del Congrés que reconsideri la suspensió dels diputats empresonats. Així ho van explicar Laura Borràs i Jaume Alonso Cuevillas, electes a la cambra baixa, durant una roda de premsa a la seu de campanya de JxCat, ahir al migdia.

«És un cop a l'estat de dret», va denunciar l'advocat, que també va qualificar Espanya com una «democràcia plena de forats». Borràs va qualificar de «bucle permanent» la situació, alhora que s'ha mostrat esperançada que la gent reaccioni votant «massivament» la llista de JxCat a Barcelona que encapçala Quim Forn, que també és un «pres polític». Cuevillas va apuntar que l'escenari recorda «l'operació diàleg» de l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría i l'exdelegat del Govern espanyol a Catalunya Enric Millo.

ERC, per la seva banda, va anunciar que presentarà una petició de reconsideració a la mesa del Congrés sobre la decisió de susprendre els diputats presos. Fonts del partit ho van explicar després que l'òrgan hagi pres la decisió de susprendre Junqueras, Sànchez, Rull i Turull amb els vots a favor de PSOE, PP i Cs i en contra de Podemos.

D'altra banda, la candidata de BComú a la reelecció com a alcaldessa, Ada Colau, va titllar «d'incomprensible» i «d'error» que la mesa del Congrés hagi suspès els diputats presos.

Colau va dir que el fet que jutges i polítics es passin la «pilota» per resoldre aquesta qüestió és un «exemple que alguna cosa no està funcionant bé». En el marc del Barcelona Tribuna, la candidata de BComú a la reelecció va criticar el que creu que és «un altre episodi de la judicialització», que considera que «vulnera els drets» dels presos i «allunya de la solució» d'una qüestió que va reiterar que és «política».

«Ens allunya del funcionament democràtic normal», va apuntar Colau, que va apostar per obrir una nova etapa de diàleg.

El diputat de la CUP, Carles Riera, va acusar el PSOE i el PSC de ser un dels «pilars bàsics i fonamentals que sostenen la repressió» i la «continuada vulneració de drets civils i polítics». Després de l'anunci «ja esperat» de la suspensió dels diputats empresonats, Riera va recriminar als socialistes que hagin volgut «vendre» que la presidència al Congrés de Meritxell Batet seria «l'inici d'un canvi», i que, per contra, hagin «trigat ben poc» a sumar-se a «la dreta» del Congrés.

Amb aquest gest deixen clar, al parer del cupaire, que a les institucions espanyoles «no hi ha cabuda per als drets civils i polítics». D'altra banda, va agrair a Podemos que s'hagi posicionat en contra de la suspensió, tot i que els insta a «aprendre la lliçó» i no arribar a acords amb les «forces del règim» ni a les Corts ni a l'Ajuntament de Barcelona.

«Plou sobre mullat. No és la primera vulneració de drets civils i polítics que s'ha produït sobre aquestes persones, i malauradament no serà la darrera», va lamentar Riera. En aquest sentit, va assegurar que no es tracta només d'una vulneració dels drets dels presos, sinó dels seus electors. Riera va retreure als socialistes que, en plena campanya, s'erigeixin com una força «democràtica, de diàleg i d'esperança pel canvi».