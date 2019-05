May llança la tovallola i Johnson, probable successor, garanteix el Brexit a l'octubre

Theresa May, emocionada durant la compareixença de premsa per anunciar la seva renúncia

Theresa May, emocionada durant la compareixença de premsa per anunciar la seva renúncia TOBY MELVILLE/reuters

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va confirmar ahir divendres que dimitirà com a líder del Partit Conservador el proper 7 de juny. Llavors s'obrirà un procés per elegir el seu successor durant el qual ella continuarà com a cap del Govern.

L'anunci ha estat rebut en altres capitals amb respecte, tot i que també amb advertències sobre les possibles conseqüències que pugui tenir per al procés de sortida del Regne Unit, amb França reclamant un «ràpid aclariment» dels plans britànics.

«Seré primera ministra fins que es triï un nou líder», va anunciar May en un discurs davant Downing Street amb el qual va posar fi a les especulacions de les últimes hores i que obre la porta a una car-rera en què l'exministre Boris Johnson sona com a favorit.

La premier ha lamentat no haver aconseguit el consens necessari al Parlament per tirar endavant l'acord del Brexit, tot i que ha defensat que creia que la seva forma d'actuar era l'«adequada». «Lamentablamente no ho he aconseguit», va declarar.

El seu acord ja havia estat rebutjat en tres ocasions a la Cambra dels Comuns i la gota que va fer vessar el got va ser el seu desig de sotmetre-ho a una quarta votació, sota la promesa d'incloure concessions com una possible unió duanera temporal o un segon referèndum.

May va assenyalar que deixa al seu substitut la tasca de complir el que els britànics van votar el juny del 2016, en la mesura que «si es dona a la gent l'opció de decidir, després cal fer tot el possible per executar aquesta decisió».

El líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, va afirmar que la primera ministra, Theresa May, va fer «el correcte», però va advertir que el Partit Conservador no està en condicions de seguir governant, pel que ha demanat al successor que convoqui eleccions anticipades.

L'exministre d'Exteriors britànic Boris Johnson és, ara per ara, el favorit de totes les apostes per succeir Theresa May al capda-vant del Govern, un lloc al qual ell mateix ha reconegut aspirar i pel qual podria haver de rivalitzar amb altres personalitats rellevants com Dominic Raab, Jeremy Hunt, Michael Gove i Andrea Leadsom.

Johnson encaixaria més amb el perfil rupturista que sembla reclamar una majoria del Partit Conservador, especialment els brexiters més durs, que han qüestionat a May en aquests últims mesos per la seva suposada tebiesa en les negociacions amb la Unió Europea.

Una enquesta del diari The Times li concedeix el primer lloc en les travesses, amb el suport del 39 %, mentre que l'exministre del Brexit Dominic Raab voreja el 13 %. Tots dos van ocupar llocs de responsabilitat sota el comandament de Theresa May, però van acabar abandonant la premier per la seva suposada tebior sobre el Brexit.

Johnson va reiterar ahir que el seu compromís passa per complir el Brexit, de tal manera que el Regne Unit abandoni la Unió Europea a l'octubre, «amb acord o sense». «La manera d'aconseguir un bon acord és preparar-se perquè no hi hagi acord», va declarar l'alcalde de Londres.

Però la Unió Europea no oferirà a qui succeeixi Theresa May un millor acord de Brexit, va remarcat ahir divendres el ministre d'Exteriors irlandès, Simon Coveney. Va refutar la «idea que un nou primer ministre serà un negociador més dur» i que «aconseguirà un millor acord per al Regne Unit». «Així no és com funciona la Unió Europea», va advertir.