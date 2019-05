Més de 300 joves protesten a Barcelona pel canvi climàtic

Protesta per denunciar l'emergència climàtica, ahir a Barcelona

Protesta per denunciar l'emergència climàtica, ahir a Barcelona sílvia junyent dalmau/acn

El Moviment per la Justícia Climàtica va convocar ahir una concentració a la plaça de la Universitat de Barcelona a la qual van assistir més de 300 persones.

La campanya reivindicativa a tot el món amb el lema Fridays For Future, liderada per Greta Thunberg, va aplegar centenars d'estudiants a 14 ciutats de Catalunya, amb Barcelona com a punt central.

La vaga pel clima també es va fer a un total de 114 països arreu del món, simultàniament. La marxa va seguir fins a la plaça de Catalunya i va baixar pel Portal de l'Àngel, al ritme de crits com «no hi ha planeta B» o «ni un grau més, ni una espècie menys».

L'estudiant Joana Bregolat va advertir sobre «la situació irreversible» del clima. «És necessari que ens comencem a mobilitzar i comencem a reaccionar», va assegurar. També va apel·lar a les institucions per posar les bases que puguin solucionar el problema: «Tenen la capacitat de solucionar-ho però no actuen perquè no creuen que sigui real». En aquest sentit, la Pilar, una altra estudiant, va fer una crida als polítics a «tirar endavant» polítiques verdes, i va afirmar que «les lleis han de passar a l'acció».



Les reivindicacions

Els estudiants, en l'àmbit català, reclamen set polítiques principals urgents per lluitar contra l'escalfament global. Pel que fa a l'àmbit viari, demanen aturar projectes amb infraestructures contaminants a carreteres, al port i a l'aeroport de Barcelona, com també implementar un peatge urbà per reduir el 50% els vehicles privats i finançar amb els diners recaptats el transport públic.

Quant a la qualitat de l'aire, demanen incrementar la generació d'energia provinent de fonts renovables i netes, a més del tancament de la incineradora pública TERSA i de deixar d'invertir en combustible fòssil.