La renúncia eleva el risc d'un «Brexit dur», segons els analistes econòmics

Un britànic amb una samarreta contrària als acords signats per May

Un britànic amb una samarreta contrària als acords signats per May TOBY MELVILLE/reuters

L'anunci de Theresa May de la seva dimissió el proper 7 de juny com a primera ministra del Regne Unit fa més probable una retirada sense acord del país britànic de la Unió Europea, el que tindria «significatius efectes negatius» sobre el deute sobirà del Regne Unit i d'altres emissors, segons adverteixen diversos analistes.

En aquest sentit, Sarah Carlson, analista de Moody 's responsable de la nota sobirana del Regne Unit, considera que l'anunci de la dimissió de Mai «amplifica» la incertesa respecte del Brexit, cosa que resulta «clarament negatiu» per a la solvència, i llastra la inversió, l'ocupació i, en definitiva, el creixement.

«La dimissió de la primera ministra també incrementa el risc d'un Brexit sense acord, fet que tindria significatius efectes negatius sobre la nota sobirana del Regne Unit i d'una sèrie d'altres emissors», afegeix l'experta.

Per la seva banda, Ranko Berich, director d'anàlisi de Monex Europe, destaca que a continuació tota l'atenció se centrarà en la batalla per la successió de May, de manera que probablement sigui obligatori per a aquells que aspiren a reemplaçar-la demostrar voluntat de completar una sortida sense acord.

La retòrica sobre un Brexit sense acord per part dels aspirants al lideratge probablement llasta la lliura, fent els mínims per sota d'1,25 dòlars un objectiu probable, afegeix l'analista, que recorda la incertesa que ha hi ha en el mercat en relació amb un empitjorament de les tensions comercials entre els EUA i la Xina.

«La voluntat del Parlament i la capacitat per bloquejar un Brexit sense acord és el suport més important de la lliura, tot i que un primer ministre feliç de seguir endavant sense acord no necessita presentar noves mocions o projectes», apunta Berich, i afegeix que els diputats conservadors partidaris de bloquejar un 'Brexit dur' es veurien així obligats a votar contra el seu Govern i per unes noves eleccions generals, «alguna cosa sobre el que no hi ha garanties suficients».

En aquest sentit, Aitor Méndez, analista d'IG, opina que en els propers dies la pressió del mercat podria tornar a la lliura esterlina a mesura que es coneguin els noms dels candidats a succeir Theresa May, i assenyala que, després de la garrotada que espera el partit Conservador a les eleccions europees, tot sembla indicar que serà l'ala més dura del partit el que aconsegueixi el poder.

Afegeix que l'elecció de Boris Jonhson com a nou primer ministre «seria una de les que tindria un efecte més baixista per a la divisa britànica, ja que podria tractar d'adoptar una posició de força davant Brussel·les o fins i tot amenaçar amb la possibilitat d'un 'Brexit dur' o altres mesures de coacció», apunta.

Els analistes de S & P Global Ratings comparteixen aquesta opinió. «El successor de May possiblement tingui una posició més dura pel que fa al Brexit i podria ressuscitar el fantasma d'una sortida sense acord com una eina negociadora», van expressar, anticipant que no hi haurà un «camí fàcil» per solucionar i acabar de negociar la sortida britànica de la Unió Europea.

No obstant això, des d'A & G Banca Privada, Diego Fernández Elices considera que la renúncia de Theresa May «canvia l'escenari lleugerament» i, afegeix, si bé les probabilitats que el partit conservador hagi de convocar un nou referèndum romanen intactes, les baixes probabilitats d'un Brexit dur s'incrementen, «atès que May era l'ala moderada dins del seu partit i és altament probable que el seu successor sigui més dur sobre això».