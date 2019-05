Merkel guanya les eleccions europees a Alemanya marcades per l'ascens dels verds

La CDU/CSU de la cancellera Angela Merkel ha guanyat les eleccions al Parlament Europeu d'Alemanya amb prop d'un 30% dels vots. Aquest percentatge dona als conservadors alemanys 29 escons. El triomf de Merkel destaca en uns comicis que han estat marcats per l'ascens del grup dels verds, que amb el 20,70% dels vots ha quedat situat en segona posició i tindrà 22 eurodiputats. Tots dos partits han superat els socialdemòcrates de l'SPD, que amb el 15,60% dels vots obté 16 escons i se situa en tercera posició. També cal destacar que al quart lloc s'ha situat la força euroescèptica AfD, amb un 10,80% dels vots. El partit d'esquerres Die Linke ha obtingut el 5,4% dels vots, el mateix percentatge que els liberals de l'FDP.

Alemanya és l'estat de la UE amb més escons, atès que és el país amb un volum de població més gran. En la legislatura 2014-2019, els eurodiputats alemanys han estat la delegació més nombrosa dins del Partit Popular Europeu (PPE), amb 34 escons (29 de la Unió Cristianodemòcrata, la CDU, i 5 dels seus socis bavaresos, la CSU).

En part, les europees es llegeixen als estats com un balanç de la feina feta pels partits al seu país. Així, en el cas del país germànic, l'èxit de la CDU es pot llegir també com un test electoral a la tasca de Merkel com a cancellera. Val a dir que la caiguda dels seus socis, els socialdemòcrates, pot fer trontollar, encara més, la ja delicada salut del seu govern de coalició.