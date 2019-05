El ministre de Sanitat s'afegeix a la cursa per substituir Theresa May

El ministre de Sanitat, Matt Hancock, ha anunciat que competirà en les eleccions primàries per succeir Theresa May com a cap del Partit Conservador i primer ministre del Regne Unit, una pugna interna que suma ja cinc candidats.

«Sí, em presentaré per ser el pròxim primer ministre», va dir Hancock en una entrevista concedida dissabte al matí a BBC Radio. Hancock va ser un dels membres del Govern que va destacar la «dignitat» de May en anunciar que el 7 de juny deixaria el càrrec, assumint la seva responsabilitat política per no tirar endavant l'acord del Brexit. «Ho ha donat tot per servir el seu país. Gràcies, Theresa», va escriure el polític al seu perfil de Twitter.

El ministre de Sanitat se suma així a l'exministre d'Exteriors Boris Johnson; l'actual responsable del Foreign Office, Jeremy Hunt; a l'exministra de Treball Esther McVey, i al secretari d'Estat de Desenvolupament Internacional, Rory Stewart.

Malgrat la llarga llista de noms, que podria seguir augmentant a mesura que s'aproximi la fi del mandat de May, de moment totes les veus assenyalen com a gran favorit Johnson, que va ser un dels més durs amb el full de ruta de la primera ministra per obrar el Brexit.

Per ser proclamat formalment, un candidat ha de comptar amb l'aval d'almenys dos diputats. Els legisladors conservadors aniran reduint les opcions en una sèrie de votacions fins que només quedin dues candidatures, que seran sotmeses a l'escrutini de tots els membres del partit.

D'altra banda, la Cambra de Comerç Britànica a Espanya va demanar ahir rapidesa en la succesió de Theresa May per evitar més incertesa al voltant de Brexit i va confiar que el partit conservador britànic «actuï amb responsabilitat i anteposi els interessos econòmics i comercials als polítics».

En un comunicat, la Cambra de Comerç Britànica, que es va fundar a Barcelona el 1908 i és l'única organització empresarial independent hispanobritànica a Espanya, demana al partit conservador britànic que no elegeixi un nou líder posicionat a favor d'una sortida d'europa sense acord per evitar «la catàstrofe que suposaria que no hi hagués tracte pel Brexit per a l'economia i l'ocupació a Espanya i el Regne Unit».