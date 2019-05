La possibilitat d'una sentència absolutòria del Suprem encén el PP, Cs i Vox

Dirigents de PP i Ciutadans van carregar contra president del Senat, Manuel Cruz, per unes declaracions sobre una hipotètica absolució en el judici del procés recollides en una entrevista al diari El País, la transcripció errònia de la qual va ser posteriorment rectificada pel diari.

La polèmica es va originar per una resposta en què el president del Senat afirmava que la situació a Catalunya no canviarà fins que es coneixi la sentència del Tribunal Suprem, que en el cas de ser absolutòria «ho reconciliaria tot».

Hores després el diari va modificar la transcripció d'aquestes paraules de Cruz i va publicar un fragment de vídeo amb la seva resposta original a la pregunta de si creia que la situació a Catalunya no canviaria fins que acabés el judici i hi hagués sentència.

«Em sembla el més probable. Hi hauria un escenari que podria reconsiderar això, i és que la sentència fos absolutòria. Bé, és una possibilitat, jo no entraré en això. Si no és així, sembla clar que generarà una resposta a Catalunya perquè els sectors independentistes catalans reaccionaran», contesta Cruz en la transcripció cor-recta de l'entrevista. No obstant això, les declaracions publicades inicialment pel diari van motivar les crítiques a primera hora del matí de PP i Ciutadans, i fins i tot van portar Vox a demanar la seva dimissió.

El president del PP, Pablo Casado, va considerar les paraules de la primera versió «una vergonya inadmissible en democràcia» i va demanar: «Li exigim que es retracti i demani disculpes per una ingerència tan indecent ». D'altra banda, el seu homòleg a Ciutadans, Albert Rivera, va exigir a Cruz «una rectificació i el respecte a la feina dels servidors públics» .

Des de Vox, el president del partit, Santiago Abascal, va afirmar que el president del Senat «hauria de dimitir per les seves inacceptables i il·legítimes pressions al Tribunal Suprem».