Abascal rebutja un acord com l'andalús i demana «alguna execució» de les seves polítiques

El president de Vox, Santiago Abascal, ha dit que la seva formació viu amb "un punt de preocupació i certa insatisfacció" l'acord a Andalusia pel qual van facilitar una investidura sense entrar al govern autonòmic i per això a les negociacions que tindran properament en municipis i autonomies no ho faran igual. "No volem que es repeteixi un model on firmant un document s'ha tractat d'arraconar a Vox i faltar al respecte als votants", ha lamentat en una entrevista a Antena 3. "No hem tingut la maldat que sembla que caracteritza altres a l'hora de signar els pactes, però això no ens tornarà a passar", ha dit, perquè a partir d'ara reclamaran que el programa de Vox tingui "alguna visibilitat o execució". Abascal també ha denunciat un "atac brutal" que considera que pateix per part del PSOE i ha criticat que els socialistes pactin "amb el separatisme i l'ultraesquerra".

Abascal ha dit que en les negociacions volen ser tractats "amb respecte i flexibilitat" i per tant no admetran "cordons sanitaris" ni "insults".

El líder de Vox s'ha mostrat "molt satisfet" pels resultats i ha posat en valor que seran "determinants per el 25% de la població espanyola".