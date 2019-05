Marchena permet impugnar vídeos de les acusacions però no entrar en debat sobre el valor provatori

El tribunal de l'1-O ha fet algunes consideracions abans d'iniciar la prova documental, on es podran veure els vídeos que fins ara el tribunal no ha permès exhibir. Començaran les acusacions, que hauran de dir als magistrats quins vídeos volen veure. Segons ha aclarit el president, Manuel Marchena, les defenses podran fer al·legacions per impugnar els documents si, per exemple, en qüestionen l'autenticitat o si consideren que poden vulnerar algun dret fonamental.

Ara bé, Marchena ja ha avisat que no es podran fer intervencions per qüestionar-ne el valor provatori. "No es tracta d'obrir un debat sobre el que el document acredita o prova", ha subratllat. El tribunal, doncs, vol evitar debats entre les parts sobre els documents aportats i recorda que seran els magistrats qui determinin el valor provatori de cadascun dels document. Així mateix, un cop les defenses exposin els seus documents, les acusacions podran fer el mateix. El tribunal resoldrà posteriorment les al·legacions.

El tribunal ha demanat a les acusacions que enumerin un a un els documents que volen que el tribunal valori, per tal també que les defenses puguin saber exactament quins són i els puguin impugnar. De moment, es tracta de documents i no de vídeos, que s'abordaran immediatament després. Mentre fiscalia i advocacia de l'Estat han presentat els seus propis escrits amb els documents que volen que s'incorporin, Vox s'ha adherit a les seves peticions.



Enumeració un a un de cada document



La fiscal Consuelo Madrigal ha llegit una relació de documents i, quan ha estat el torn de l'advocada de l'Estat, Rosa María Seoane, ha dit que donava per reproduïts tots els documents que havia incorporat en un escrit (que té 92 pàgines) i que ja coneixien les defenses. Però Marchena li ha dit que no era suficient i que havia de llegir un a un els documents incorporats. "Faci una relació dels documents que han d'integrar l'apreciació provatòria per donar opció a la defensa d'impugnar", ha remarcat.

El tribunal també accepta incorporar documents que han anat "aflorant" durant les sessions plenàries però, en canvi, no accepta la petició de la defensa de Junqueras i Romeva de buscar documents de ciutadans que han testificat. El lletrat Andreu van den Eynde proposava enviar un exhort als jutjats d'instrucció de Barcelona per tal que localitzés aquests ciutadans. Una petició que, segons el tribunal, "no és procedent".