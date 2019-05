Glovo diu que el jove mort «no estava registrat com a repartidor» de l'empresa

Glovo ha assegurat aquest dilluns que el jove mort aquest cap de setmana "no era repartidor" de l'empresa i que "el fet que portés una motxilla de Glovo fa suposar que podria haver estat utilitzant el compte d'un tercer". En un comunicat, l'empresa ha afirmat que "la cessió del compte a terceres persones, a més de ser un pràctica il·legal, dificulta que es pugui entregar material didàctic de seguretat vial ofert normalment als riders". Des del col·lectiu de treballadors 'RidersxDerechos', la portaveu Núria Soto admet que era "una possibilitat" que el jove mort treballés amb el compte d'algun company però reitera que això és una mostra més de la "precarietat" del sector.

A més, segons diu Soto, Glovo està al cas d'aquestes pràctiques. "A Glovo no li importa qui treballa darrere d'un compte perquè s'aprofita de la precarietat", afegeix. "Ho saben, però mentre tinguin beneficis, els és igual", reitera. En tot cas, segons 'RidersxDerechos' l'empresa "ha de donar la cara".

Glovo ha reiterat que segueix "col·laborant estretament amb les autoritats" per aclarir les causes de l'accident i assegura que la seguretat dels seus repartidors "sempre ha estat una prioritat".

De fet, segons la companyia, tots els 'riders' han de passar per unes sessions informatives que cobreixen seguretat vial i que estan incloses en el contracte que els vincula com a repartidors. "A més, des de fa més d'un any i mig, Glovo té contractada una assegurança privada que cobreix a tots els repartidors durant la seva activitat", afirma.

Amb tot, segons Glovo, el fet que un repartidor treballi amb el compte d'algú altre impedeix que pugui "beneficiar-se de l'assegurança". Amb tot, Glovo ha dit que assumirà les despeses que hagués cobert l'assegurança privada en el cas del jove mort.

L'empresa indica que per evitar noves situacions irregulars ha posat a disposició dels usuaris i establiments de la plataforma "mecanismes per denunciar aquests casos" i cancel·lar de forma "immediata i permanent" els comptes que operin amb més gent del permès.