Guaidó accepta la crida de Noruega per a una ronda de negociacions

L'autoproclamat «president interí» de Veneçuela, Juan Guaidó,va acceptar la crida del Govern de Noruega per a una nova ronda de negociacions entre les delegacions del Govern i l'oposició amb l'objectiu de seguir «una ruta molt clara» que passa, segons va explicar a través de la xarxa social Twitter, pel «cessament de la usurpació, un govern de transició i la celebració d'unes eleccions lliures».

Així, el president de l'assemblea Nacional va emetre un comunicat oficial en què va anunciar la seva decisió de «seguir avançant tant en la construcció d'una força de cooperació com en la mediació internacional per aconseguir una sortida de la dictadura i, per tant, de la crisi».

La delegació que acudirà a Oslo estarà formada pel segon vicepresident de l'Assemblea Nacional (AN) de Veneçuela, Stalin González, Fernando Martínez Morrola i Gerardo Blyde, amb l'assessoria tècnica de Vicente Díaz, segons aquest comunicat. En aquest sentit, va traslladar la seva decisió d'acudir a la taula de negociació celebrada a Oslo per «explorar una possible sortida, negociada, de la dictadura i d'aquesta crisi».

Finalment, va insistir que el seu compromís «és i segueix sent a favor dels veneçolans. I en aquest ordre totes les opcions segueixen sobre la taula». El ministeri d'Exteriors del país nòrdic va mostrar la intenció dels representants de les principals forces polítiques de tornar a Oslo per seguir dialogant.