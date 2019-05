L'Audiència de Barcelona arxiva les causes contra El Jueves per injúries a la Policia Nacional

L'Audiència de Barcelona ha ordenat al jutjat d'instrucció que arxivi les denúncies contra 'El Jueves' per un presumpte delicte d'injúries a la Policia Nacional, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat l'ACN. Les denúncies es van interposar després que el 5 d'octubre del 2017 el rotatiu publiqués diversos articles satírics a l'entorn de l'actuació del cos de seguretat estatal en el marc del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. El denunciant considerava que aquests articles, on, per exemple, s'indicava que els agents consumien cocaïna, integraven delictes d'injúries i d'odi, però les tres magistrades del tribunal provincial subratllen el caràcter humorístic de la publicació i emmarquen els articles en l'àmbit de l'exercici de la llibertat d'expressió. La fiscalia també demanava l'arxivament.

El director d''El Jueves', Guille Martínez-Vela, ha dit en declaracions a l'ACN que era previsible aquest desenllaç, però que tot i això els denunciants han tirat endavant el procediment penal per l'efecte "intimidatori" que pot crear, per exemple, entre els usuaris de les xarxes socials a l'hora de criticar actuacions policials o d'altres estaments públics.

"Nosaltres som professionals, i una mica aquestes situacions van amb el sou, però si ets un particular poden suposar un mal tràngol", ha explicat el director de la revista. Per això ha volgut subratllat que, finalment, la llibertat d'expressió és un dret fonamental que, com s'ha demostrat en aquest cas, està ben protegit.

A la sentència les magistrades recorden que, segons el Consell d'Europa, el delicte d'odi es relaciona amb aquelles formes d'expressió que "propaguin, incitin, promoguin o justifiquin l'odi racial, la xenofòbia, l'antisemitisme i qualsevol altra forma d'odi fundada en la intolerància, inclosa la intolerància que s'expressi en forma de nacionalisme agressiu i etnocentrisme, la discriminació i hostilitat contra les minories, els immigrants i les persones nascudes de la immigració". Així doncs, subratllen, el subjecte passiu protegit és la persona integrant d'un grup "de minories", al qual "no pertanyen les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".

A més, recorden que el Codi Penal s'expressa en els mateixos termes i que, tenint en compte això, "el mateix tenor literal del precepte impedeix considerar la conducta" dels denunciats com a "integrant del discurs d'odi", perquè "en cap cas es pot considerar que el motiu fos racista, antisemita o per la ideologia, religió o creences o situació familiar dels seus membres, o per la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat".

I afegeix: "Les referències de la revista 'El Jueves' a la Policia Nacional van ser per la seva actuació l'1 d'octubre del 2017, i no contenien ni missatge d'odi ni càrregues d'hostilitat que incitin a la violència, ni tampoc existeix cap de les motivacions assenyalades legalment per a integrar el discurs de l'odi. És a dir, ni promou l'odi ni la intolerància".

Les tres magistrades tampoc veuen en les publicacions denunciades delicte d'injúries. Coincideixen en aquest extrem amb la fiscalia, i recorden jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans per recordar que la llibertat d'expressió engloba no només les informacions o idees acollides favorablement, "sinó també les que fereixen, ofenen o importunen".

A banda, recorden que 'El Jueves' és "un instrument de denúncia, de crítica social i política i manifestació de la creació artística", i per bé que admet que pot incloure continguts "que poden humiliar o poden ser grollers amb els membres de la Policia Nacional" no deixen de ser "una caricatura" igual com les que fa "d'altres institucions, polítics i personatges de la vida pública". I aquí, com a punt clau, assenyalen que la intenció dels autors de la publicació "no és ni incitar a la violència ni denigrar, sinó fer humor per als seus lectors, com així considera també el fiscal".