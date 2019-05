La mort d'un ciclista de Glovo provoca protestes per la precarietat del sector

La mort d'un rider –ciclista que reparteix a domicili– de l'empresa Glovo, atropellat per un camió de la neteja de Barcelona, ha originat les protestes de sindicats i companys del difunt, que denuncien les condicions de precarietat en les quals es veuen obligats a treballar.

El repartidor, de 22 anys, va morir cap a les 23.30 hores de dissabte a l'encreuament entre el carrer Balmes i la Gran Via, en un accident que està sent investigat per la Guàrdia Urbana.

L'Ajuntament de Barcelona ha lamentat la mort del jove i ha traslladat el seu condol a la família, mentre que els sindicats IAC i UGT van tornar a denunciar les condicions de treball d'aquests repartidors «i la falta de protecció en riscos laborals i la fragilitat del col·lectiu davant els accidents».

L'empresa Glovo va lamentar profundament la mort d'un dels seus repartidors, va anunciar que activarà l'assegurança privada que cobreix l'activitat i ha assegurat que està «col·laborant amb les autoritats per determinar les causes d'aquest lamentable succés».