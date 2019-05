Cinc 'redskins' es desmarquen de l'atac a aficionats de la selecció espanyola

Cinc suposats redskins independentistes es van desmarcar ahir de l'atac en una carpa de la plataforma Barcelona amb la Selecció, en què el 2016 van resultar agredits tres aficionats de la selecció espanyola, i van negar qualsevol vinculació amb seguidors radicals del futbol. Ahir es va iniciar el judici contra els cinc acusats, seguidors radicals de la Unió Esportiva Sant Andreu, segons la Fiscalia, per als quals demana penes de fins a tres anys de presó per delictes de lesions, danys, contra la integritat moral i l'exercici dels drets fonamentals, amenaces i furt. A més, el fiscal acusa els cinc processats –un d'ells condemnat per la pallissa que simpatitzants de l'Ateneu Independentista la Torna de Gràcia van fer a cinc ucraïnesos unionistes el 2014–, que pertanyien a un grup criminal per formar part de Desperdicis, un col·lectiu ultra de la grada d'animació del Sant Andreu.