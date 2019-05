La defensa de Sànchez demana permís al Suprem per anar a la ronda de contactes amb el rei Felip VI

La defensa de Jordi Sànchez ha registrat un escrit davant del Tribunal Suprem demanant un "permís extraordinari" perquè pugui sortir de la presó per anar personalment a la ronda de contactes amb el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela. Aquest dimarts es tancava el termini al Congrés perquè els grups polítics designin el representant que s'ha de reunir amb el monarca. Fonts parlamentàries confirmen que JxCat ha designat Jordi Sànchez com a representant del partit. A més, han comunicat a la presidència de la cambra baixa que, en cas que el Suprem no li permeti la sortida de la presó, no designaran cap substitut. El rei encara no ha fixat l'ordre ni el dia per donar audiència als diferents partits amb representació parlamentària.

En l'escrit, es sol·licita un "permís extraordinari" de sortida per poder anar a la consulta establerta en l'article 99 de la Constitució, que recull la ronda de contactes davant del rei un cop celebrades les eleccions.

L'escrit, que signa el lletrat Jordi Pina, recorda que la llei penitenciària estableix que els permisos s'han de donar per motius "importants i comprovats". I destaca "l'excepcionalitat" del moment per demanar el permís perquè és la mateixa Constitució la que estableix la necessitat de fer aquesta ronda de contactes previs a una sessió d'investidura.

"El moment no és altre que els prolegomens que la Constitució preveu per procedir al tan rellevant moment constitucional que significa la investidura d'un president de govern", argumenta l'advocat.

El grup parlamentari ha registrat la petició formal de designació de Jordi Sànchez aquest mateix dimarts. Segons fonts parlamentàries, la presidència de la cambra –que exerceix Meritxell Batet- els ha comunicat "informalment" que farà el que dictamini el Tribunal Suprem.



Autoritzacions per anar al Congrés



El Suprem va autoritza la setmana passada que Sànchez –juntament amb la resta de parlamentaris electes- sortissin dos dies de la presó per fer els tràmits necessaris i assistissin al ple de constitució de les cambres per prendre possessió del càrrec.

Tanmateix, la Mesa del Congrés ja ha aplicat la llei (article 384bis de la Lecrim) i des del 21 de maig ha suspès de funcions Sànchez, Rull, Turull i Junqueras.

El grup parlamentari pot designar la persona que consideri per representar-los davant del rei, sense necessitat que sigui diputat. Per això, segons fonts parlamentàries, aquesta suspensió de funcions de Sànchez no afectaria a l'hora de triar-lo com a representant per anar a la Zarzuela.



ERC continua en la línia de no enviar ningú



En canvi, des d'ERC han optat per la línia de les darreres legislatures i el partit no enviarà cap representant a trobar-se amb el rei. "ERC no reconeix el rei com a interlocutor vàlid després que no volgués rebre Carme Forcadell i més encara després del 3 d'octubre", argumenta el partit.