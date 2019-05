Detinguda una persona per la seva presumpta vinculació amb l'atac de Lió

Les forces de seguretat de França van detenir ahir una persona per la seva presumpta vinculació amb l'atac amb explosius perpetrat divendres a la ciutat francesa de Lió, que es va saldar amb tretze ferits.

«Un sospitós acaba de ser detingut», va dir el ministre de l'Interior francès, Christophe Castaner, a través del seu compte de Twitter, abans d'aplaudir la mobilització de les forces de seguretat i les autoritats.

El succés va tenir lloc a les 17.30 hores del divendres, quan un home encaputxat que anava amb bicicleta va col·locar un paquet bomba al carrer Víctor Hugo, una zona per als vianants del centre de Lió, i que després va fugir.

La policia francesa, després dels fets, va difondre la imatge del sospitós captada per les càmeres de seguretat. Les càmeres de vigilància van gravar un desconegut que va arribar a una fleca i va deixar l'objecte que posteriorment va explotar, que va ocasionar tretze ferits, entre els quals una nena de París.

La Fiscalia Antiterrorista investiga els fets com un possible acte de terrorisme, si bé el cap de la Fiscalia Antiterrorista de París, Remy Heitz, va emfatitzar el dissabte que, ara com ara, cap grup ni individu ha reivindicat l'autoria de l'atac.

El ministeri de l'Interior francès va decidir immediatament després de l'atac reforçar la seguretat en llocs públics i esdeveniments esportius, culturals i religiosos com a mesura de prevenció per evitar nous possibles intents d'atacs terroristes.