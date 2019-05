JxCat amenaça el Congrés amb Europa si no aixeca la suspensió dels presos

Els set diputats de JxCat han presentat a la Mesa del Congrés dels Diputats un escrit perquè reconsideri la suspensió dels quatre diputats catalans en presó preventiva, una reclamació que s'uneix a la que van presentar diputats d'ERC en el mateix sentit dissabte passat. Entre els signants hi ha Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez. L'escrit argumenta que la cambra baixa no té la competència de suspendre els diputats, que s'ha aplicat un article «circumscrit a supòsits de terrorisme» i que s'han lesionat drets fonamentals. En cas que no s'aixequi la suspensió i s'adoptin mesures per «salvaguardar drets, deures i prerrogatives dels diputats suspesos», amenaça amb dirigir-se al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

L'escrit s'oposa a la decisió del 24 de maig de la Mesa del Congrés, que va declarar la «suspensió automàtica» del càrrec de diputats a Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras. Els set diputats consideren que la suspensió «no és competència de la Mesa sinó del ple» i «només procedeix si s'ha concedit prèviament el suplicatori». Exposen que el «problema» és que «el Tribunal Suprem (TS) no ha adoptat la decisió de demanar el suplicatori per no haver de suspendre el judici».

El text indica que la separació de poders no permet al TS adoptar la suspensió, que perquè ho faci el Congrés s'hauria d'aplicar l'article 21 del reglament del Congrés i que sense suplicatori no ho pot fer. També afegeix que l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal que s'ha aplicat «tampoc seria aplicable perquè està circumscrit a supòsits de terrorisme». Finalment, denuncia que s'han «vulnerat drets fonamentals» de participació, representació política, accés a càrrecs públics, presumpció d'innocència, tutela general efectiva i un procés «amb totes les garanties». Els diputats sol·liciten la reconsideració de la suspensió dels diputats en presó preventiva i l'adopció de les mesures necessàries per salvaguardar els drets, els deures i les prerrogatives dels diputats suspesos. En particular, demanen que es deixi sense efecte la resolució. «En cas de no accedir al que s'ha sol·licitat, es denuncia la vulneració dels artcicles 23, 24 i 25 de la CE, 6 del CEDH i 3 del Protocol addicional 1, per tal de presentar un recurs d'empara i/o demanda davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans».