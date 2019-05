La Fiscalia dedica quatre hores i mitja a intentar demostrar amb vídeos la violència l'1-O i el 20-S

La Fiscalia ha dedicat quatre hores i mitja del judici a mostrar vídeos de l'1-O i el 20-S per intentar demostrar la violència que sostingui el delicte de rebel·lió. El ministeri públic ha projectat vídeos amb l'objectiu que serveixin de suport visual per reforçar les seves tesis i les declaracions dels testimonis que ha citat, com ara els guàrdies civils i policies nacionals que van participar en el dispositiu de la jornada del referèndum. Així, en moltes de les imatges que ha seleccionat el ministeri públic es veien ciutadans bloquejant l'entrada dels agents policials, impedint així que poguessin complir amb l'ordre judicial, mentre que s'han vist molt poques imatges de l'ús de porres per part de la policia. La Fiscalia també ha mostrat discursos de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell els dies 20 i 21 de setembre del 2017. En diverses ocasions, el fiscal Jaime Moreno no ha pogut concretar el lloc dels fets d'algunes imatges i ha aportat imatges repetides.

La Fiscalia ha mostrat vídeos de l'1-O a diversos municipals catalans, alguns dels quals gravats pels mateixos agents amb càmeres 'GoPro'. És el cas de l'actuació a l'Escola Mediterrània, on el tribunal ha pogut veure un dels ciutadans que hi havia amb el cap ple de sang.

La Fiscalia també ha mostrat un vídeo amb l'arribada de la Guàrdia Civil a un centre de votació a Sant Cebrià de Vallalta. En un dels vídeos es veu un nen cridant "que ve la poli" i els mossos parlant amb els concentrats just abans de l'arribada del cos estatal. En el vídeo es veuen els ciutadans aplaudint als agents de la policia catalana i l'arribada de la Guàrdia Civil, que empenyen amb els seus escuts els concentrats que hi ha a la rampa d'accés del col·legi i que crien 'Som gent pacífica, només volem votar'. En les imatges també s veu com els guàrdies civils s'acaben retirant, moment en què alguns ciutadans xoquen les mans amb agents dels Mossos.

Un dels vídeos aportats per la Fiscalia on es veu més clarament l'ús de la força per part dels cossos de seguretat de l'Estat correspon a l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. En les imatges s'han vist cops de porra contra ciutadans que bloquejaven l'entrada mentre cridaven 'Votarem'. El ministeri públic també ha projectat una imatge des de dins del mateix centre, quan la policia trenca la porta de vida i un ciutadà llença una cadira a un agent. En aquests vídeos també se sent algun insult, com "fill de puta", molt recurrent en les declaracions com a testimonis d'agents de cossos estatals.



Un policia a terra a Sant Esteve de Sesrovires



En unes imatges de Sant Esteve Sesrovires, la Fiscalia ha volgut mostrat com, durant la intervenció policial en què intentaven treure la gent que bloquejava l'entrada a un col·legi, un agent de la Guàrdia Civil va acabar per terra amb manifestants abraonant-se-li.



La policia marxa en contradirecció



El ministeri públic ha volgut il·lustrar les dificultats amb què sosté que es van trobar els policies a l'hora de marxar dels centres amb un vídeo gravat per la mateixa Policia Nacional, amb una càmera 'GoPro', amb la sortida de les furgonetes de l'Escola Pau Romeva de Barcelona. "Cap a la dreta no podem, que està prohibit", afirmava un agent, que alertava que el carrer estava tallat. Mentre se senten salves de fons, en el vídeo es veu com la policia acaba marxant agafant un carrer en contradirecció.



Els policies en retirada entre crits de 'Fora' i 'Llibertat'



Un altre dels vídeos ha mostrat la retirada dels cossos estatals d'un col·legi de Roquetes amb el material confiscat mentre els ciutadans els segueixen amb les mans aixecades i amb crits com "Fora" o "Llibertat".

Entre altres, la Fiscalia també ha mostrat imatges d'agents dels mossos parlant amb la Guàrdia Civil amb vehemència, o bé accions de protesta davant casernes de la Benemèrita o a les seus d'Unipost pels registres del cos policial.



Vídeos repetits o sense saber-los ubicar



Alguns dels vídeos projectats a la tarda ja s'havien vist al matí i la mateixa Fiscalia ha demanat saltar al següent. Ha estat el cas, per exemple, de talls de carreteres o de les vies de l'estació de Sants que aquesta tarda el ministeri públic sí ha dit que corresponen al 8 de novembre i no al 3 d'octubre, com havia afirmat en la sessió del matí.

Al llarg de les més de 4 hores de vídeos, diverses defenses han demanat que el fiscal indiqués el lloc i el dia on van passar els fets, però el fiscal Moreno ha reconegut que en alguns casos era "incapaç" de saber-ho. "M'encantaria poder dir que és un lloc concret, però sóc incapaç de dir on és exactament", ha reconegut obertament durant la sessió del matí, tot afegint que se li demanava una cosa que "no ve a afegir res" perquè el que pretén és mostrar "un clima general a tots els llocs". Després del recés del migdia, el fiscal sí ha estat més precís a l'hora de concretar els llocs en la projecció de cada vídeo.



Discursos de Sànchez, Forcadell i Cuixart



La Fiscalia també ha projectat vídeos que recullen discursos de Jordi Sànchez el 20-S, tant davant de les portes de la conselleria com a l'escenari, on se l'ha sentit dir frases com una crida a la "màxima tranquil·litat" i a tenir una "actitud no violenta", però també "que no marxi ningú, tenim una nit llarga", sobre la qual la Fiscalia ha incidit durant el judici.

El ministeri públic també ha projectat els discurs de Carme Forcadell i Jordi Cuixart el 21 de setembre del 2017 en la concentració davant del TSJC. "No pararem fins que ho aconseguim, ens conjurem aquí a no parar fins a aconseguir-ho", va afirmar l'expresidenta del Parlament en un discurs per demanar la llibertat dels detinguts del 20-S. I Cuixart va assegurar que davant hi ha "un estat com Turquia, repressor".