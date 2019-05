El jutge ofereix a Jami Matamala declarar en la causa sobre l'arrest de Puigdemont

El jutge que investiga les persones que acompanyaven Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya ha ofert declarar voluntàriament una d'elles, l'empresari Josep Maria Matamala, ja que en ser ara senador està aforat i, en cas d'investigar-lo, el tribunal adequat seria el Suprem.

En un acte, el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón accepta la personació com a querellat de Matamala i notificar-li el sumari de la causa perquè pugui «exercir la seva defensa en la forma que consideri oportuna», alhora que li dona la possibilitat de declarar d'acord amb l'article 118 de la Llei d'enjudiciament criminal. El magistrat indica que esperarà per elevar una possible petició d'imputació al Suprem fins que conclogui la investigació de la causa, que va reobrir l'Audiència Nacional el gener contra els quatre acompanyants (Matamala, dos mossos i l'historiador Josep Lluís Alay) en estimar el recurs de la Fiscalia contra l'arxiu acordat per l'anterior instructor.

L'acte té en compte la «característica singular» de Matamala com a senador, «que ha de ser objecte d'atent i curós anàlisi», ja que ara «gaudeix de les prerrogatives d'inviolabilitat, immunitat i capacitat especial». Afirma, citant jurisprudència del Suprem, que abans d'enviar, si ho creu convenient, una petició d'imputació es requereix que, d'allò investigat, «s'imputi la persona aforada de manera inequívoca i directa la comissió o implicació en un fet o fets» que poguessin ser delictius. «No són suficients suspites o conjectures, sinó indicis fundats i seriosos que permetin establir una imputació amb una probabilitat més exigent», recorda. Per això, creu que abans de prendre una decisió sobre Jami Matamala cal esgotar la instrucció de la causa, «a fi de permetre's una decisió més fundada» sobre la seva participació en fets que puguin ser delicte. «Hi ha, doncs, l'obligació de donar oportunitat al querellat d'exercitar tots els drets que li confereixi la llei per a la seva defensa: donar-li la facultat d'assumir la condició de part, prendre coneixement de les actuacions, declarar voluntàriament com a investigat davant l'instructor, aportar documents, proposar proves i participar en les diligències probatòries», afirma.