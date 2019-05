Una nena de 5 anys mor a la platja de la Pineda quan el vent l'ha empès mar endins amb el seu flotador

Una nena de cinc anys, i nacionalitat georgiana, ha resultat morta aquest dimarts al migdia quan s'estava banyant a la platja de la Pineda. La menor estava dins de l'aigua, prop de la vora, amb un flotador i la força del vent de mestral l'hauria empès mar endins, segons han explicat fonts de Salvament Marítim. Cap a tres quarts de d dotze del migdia treballadors de la brigada de neteja de la platja han alertat la policia local de Vila-seca quan han vist com, de forma sobtada, la menor s'allunyava de terra, fins a uns 300 metres de la platja. Des del cos policial han contactat amb Salvament Marítim, que ha coordinat l'operació de rescat, mobilitzant l'embarcació Salvamar Formalhaut i l'helicòpter Helimer 201, així com també policia local de Vila-seca, bombers i l'embarcació de Creu Roja LS Calipso.

Precisament, ha estat aquesta última la que l'ha trobat inconscient a l'aigua, sense el flotador, a una mitja milla de terra. La nena ha estat traslladada immediatament al port de Tarragona. Durant el trajecte, els efectius de Creu Roja han intentat reanimar-la, sense èxit, amb un desfibril·lador extern automàtic. A l'arribada al port tarragoní, l'ambulància del SEM ha continuat les tasques de reanimació durant una hora sense poder salvar-li la vida.

Per la seva banda, Creu Roja ha enviat l'Equip de Resposta Inmediata en Emergències (ERIE) Psicosocial, per atendre psicològicament la família, amb un traductor. La nena, de nacionalitat georgiana, es trobaria de vacances a la zona amb els seus pares. Segons fonts de l'Ajuntament de Vila-seca, el servei de socorrisme a la platja encara no està actiu durant aquestes dates.