Setmana clau per saber si es modifiquen delictes

Les acusacions faran públiques a final d'aquesta setmana les conclusions definitives en el judici del procés. Serà el moment de conèixer si la Fiscalia i l'acusació popular mantenen el delicte de rebel·lió o si, per contra, rebaixen la petició de presó per als líders independentistes. En el cas de l'Advocacia de l'Estat, només acusava per sedició i descartava, ja en les conclusions provisionals, que els fets que s'enjudicien siguin constitutius d'un delicte de rebel·lió. Totes les acusacions també demanen penes de presó per malversació als exmembres del Govern, però no per als Jordis ni Carme Forcadell.