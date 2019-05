Torra torna a penjar la pancarta dels presos al Palau de la Generalitat

El president català, Quim Torra, va tornar a penjar ahir al balcó del Palau de la Generalitat la pancarta a favor dels «presos polítics i exiliats», amb un llaç groc, una vegada acabat el cicle electoral.

Aquesta pancarta, amb el lema «Llibertat presos polítics i exiliats», en català i anglès, juntament amb un llaç groc, va ser motiu de polèmica quan la Junta Electoral Central va ordenar retirar-la, a l'inici del cicle electoral dels comicis generals del 28-A i de les eleccions europees i municipals del 26-M, que va argumentar que durant aquest període no es podien exhibir lemes partidistes en edificis públics.

Torra va desatendre inicialment l'ordre i no va retirar la pancarta a la finalització del termini que va donar la JEC, el 21 de març passat, cosa que li va comportar, dies després, una querella de la Fiscalia per desobediència, per la qual ja ha hagut de declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Quan ja havia expirat el termini que li havia donat la JEC, Quim Torra va optar per tapar primer la pancarta amb una altra amb el mateix lema i un llaç blanc amb una franja vermella, en comptes del color groc.

Aquesta alternativa que va ser vetada de nou per la JEC i va donar lloc a una tercera pancarta, que deia «Llibertat d'opinió i expressió», que en aquest cas sí que va ser autoritzada i s'ha mantingut al balcó del Palau de la Generalitat durant tot el període electoral.