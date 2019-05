Ciutadans condiciona els pactes a qui «renegui» de Sánchez

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar ahir que «el més normal» després de les municipals i autonòmiques de diumenge és que el seu partit arribi a acords amb el PP per governar en comunitats i municipis, però també es va mostrar obert a possibles pactes amb candidats socialistes que «reneguin» de les polítiques del govern de Pedro Sánchez.

Així ho va explicar en una roda de premsa a la seu de Ciutadans després de la primera reunió del Comitè Nacional de Negociació per a la Formació de Governs Autonòmics i Locals, on va explicar que ara com ara no s'han iniciat converses en cap territori. Segons va indicar, l'objectiu de Ciutadans serà que s'apliquin «polítiques» noves en els futurs governs.

Encara que va recordar que en campanya Ciutadans va dir que seria «molt difícil» aconseguir pactes electorals amb «el PSOE de Sánchez», va assenyalar que volen veure si en algun lloc «hi ha algú que renegui de les polítiques de Sánchez, dels pactes amb separatistes i populistes i que cregui que és hora d'aplicar el 155 a Catalunya».

«Si hi hagués algú en algun lloc, cosa que ara mateix no veiem, també se'n podria parlar. Però el normal és que arribem a acords amb el PP», va afirmar.

Villegas ha indicat en diverses ocasions que el model a seguir és la negociació amb el PP a Andalusia, on Ciutadans comparteix el poder amb l'Executiu presidit pel popular Juanma Moreno. «La nostra idea són governs moderats i centrats amb propostes liberals» amb partits que «estiguin prop de la moderació», i la resta «hauran de decidir com es posicionen», va dir Villegas.

És per això que veu més coincidències amb el PP i «en algun cas amb el PSOE»; mentre que Vox «haurà de decidir si dona suport o no» als pactes on participi Ciutadans. El secretari general de Cs va remarcar que els pactes encara estan en fase molt inicial i no han començat les negociacions.