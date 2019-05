Una dona se suïcida en arribar un vídeo sexual seu als companys de feina

Una dona de 32 anys es va treure la vida dissabte després d'arribar als seus companys de feina un vídeo seu de caràcter sexual gravat feia anys. La dona estava preocupada pel que opinaria el seu marit si veiés aquest vídeo, quelcom que va fer divendres i per la qual cosa va patir una crisi nerviosa.

La dona treballava en una empresa del grup Iveco i pertanyia al sindicat CGT, que va confirmar el suïcidi però va demanar «cautela» perquè «no s'especuli amb allò succeït fins que s'aclareixin totes les circumstàncies». Així, en un comunicat, la secció del sindicat a Iveco va explicar que la seva companya treballava a la planta de San Fernando de Henares (Madrid) i que els fets «no s'han aclarit encara». Des de CGT van lamentar «profundament tota la situació de desconcert que s'ha produït en transcendir la notícia a la premsa» i van sol·licitar «paciència i prudència».

La dona, que tenia dos fills de nou mesos i quatre anys, no va poder suportar la pressió després d'enviar per error el vídeo sexual a un grup de WhatsApp. Durant la setmana passada van començar els rumors que hi havia un vídeo sexual d'una companya i finalment va arribar a la majoria dels seus companys, fins al punt de viralitzar-se. El vídeo va arribar al marit de la víctima, que va patir una crisi d'ansietat. La dona va demanar perdó al seu marit després de destapar-se els fets.

Els companys de la dona comentaven entre ells que a causa de les pressions que la víctima estava patint per la difusió del vídeo acabaria deixant la feina. Divendres, ella va abandonar el seu lloc de treball abans d'acabar la seva jornada laboral i, un dia després, es va treure la vida.

La dona va acudir a parlar de la situació amb Recursos Humans de l'empresa, que li va dir que denunciés els fets, però ella no va voler fer aquest pas. L'empresa va assenyalar que va tenir coneixement del cas dijous passat i que va aplicar el protocol que té per a aquests afers. Va explicar que es va posar a disposició de l'empleada perquè denunciés. També li va oferir un canvi de lloc de treball o una baixa. «Ella ho va rebutjar tot», van assenyalar fonts de la direcció d'Iveco. Amb tot, des de l'empresa no tenien constància que la distribució del vídeo sexual hagués estat massiva.