Escòcia impulsa la llei del referèndum per celebrar una segona votació sobre la independència

El govern escocès ha publicat aquest dimecres una proposició de llei que estableix el marc legal per celebrar referèndums a Escòcia, en vista a la segona votació sobre la independència que l'SNP vol celebrar la segona meitat del 2020. En un comunicat, l'executiu de Nicola Sturgeon ha anunciat que impulsa aquesta legislació "dins les competències del Parlament escocès" per fer referèndums sobre qualsevol qüestió "sota el control d'Escòcia". "Ara més que mai és essencial que mantinguem les opcions d'Escòcia obertes per tal que la gent tingui l'oportunitat d'escollir un futur millor", ha dit Sturgeon. La primera ministra ha assegurat que buscaran "un acord" amb Londres "en el moment apropiat, per permetre un referèndum d'independència". El seu govern vol garantir així que una votació sobre la independència d'Escòcia "no pugui ser qüestionada legalment".

"El govern del Regne Unit ha de reconèixer que seria un ultratge democràtic si intenta bloquejar un referèndum d'aquest tipus", ha alertat Sturgeon. La primera ministra ha admès que necessita de l'aval del parlament britànic, a través de l'anomenada 'Section 30' per tirar endavant la consulta, que a la proposició de llei encara no estableix data ni pregunta.

Sturgeon advoca per una consulta sobre la independència en cas de Brexit, ja que els escocesos van votar majoritàriament a favor de la Unió Europea en el referèndum del 2016, i molts havien optat pel 'no' a la independència el 2014 precisament per la por a una sortida del club. Segons el govern escocès, el canvi d'escenari obliga a replantejar el debat independentista.

L'executiu escocès confia que la llei serà aprovada al parlament de Holyrood abans de finals d'any. El seu ministre de Relacions Constitucionals, Michael Russell, ha reivindicat que impulsar un marc legal per fer referèndums és un pas "raonable per a qualsevol país o Parlament".

El govern ha presentat la iniciativa en plena crisi de lideratge a Londres, després que la primera ministra Theresa May anunciés la seva dimissió i hagi començat la cursa entre els 'tories' per substituir-la. May ja va assegurar en diverses ocasions que no oferiria a Escòcia l'opció a un segon referèndum.

Escòcia va celebrar un referèndum d'independència pactat amb el Regne Unit el 2014. El 'no' a la secessió va guanyar per un 55,3% amb una participació superior al 80% dels electors.